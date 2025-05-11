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        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen'den Yunak'a ziyaret

        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yunak ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:19
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        AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen'den Yunak'a ziyaret
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        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yunak ilçesini ziyaret etti.

        İlk olarak AK Parti Yunak ilçe başkanlığını ziyaret eden Özgökçen, burada partililerle bir araya geldi.

        Özgökçen, daha sonra ilçe başkanı Mustafa Aktaş ve beraberindeki heyet ile Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Özgökçen, ilçe Kent Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Özgökçen, halkın taleplerini dinledi.

        Ziyaret kapsamında Yunak Kaymakamlığı ve MHP Yunak İlçe Başkanlığına da uğrayan Özgökçen, burada da bir süre sohbet etti.

        Yunak Öğretmenevi Konferans Salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özgökçen, muhtarların istek, talep ve sorunlarını dinleyerek not aldı.

        Özgökçen'e ziyaretleri sırasında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

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