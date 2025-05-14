Konya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci ise Filistin'de yaşananların bir insanlık dramı olduğuna dikkati çekti.

Katılımcılar, taşıdıkları dövizler ve "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, İmaret Cami'si avlusuna yürüdü.

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