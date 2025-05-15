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        Konya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:00
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        Konya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Çamlıca Mahallesi'nde program düzenlendi.

        Etkinlikte, 33 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı, güvenli sürüş hakkında bilgi verildi.

        Programa, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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