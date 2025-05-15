Konya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Çamlıca Mahallesi'nde program düzenlendi.
Etkinlikte, 33 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı, güvenli sürüş hakkında bilgi verildi.
Programa, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve çiftçiler katıldı.
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