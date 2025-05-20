Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 24 Mayıs'ta başlayacak

        Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 24 Mayıs-1 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 24 Mayıs'ta başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 24 Mayıs-1 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, festivalin tanıtımı için yaptığı toplantıda, birincisi 2008'de gerçekleştirilen festivalin 17'ncisini düzenlemekten onur duyduklarını söyledi.

        İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubunu Konya'da ağırladıklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

        "Festivalimiz, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de, Anıt alanında saygı duruşu ve çelenk koyma töreniyle başlayacak. Ardından protokol üyeleri, halkımız, davetli tiyatro gruplarımızın katılımcıları ve değerli basın mensuplarının katılımıyla, festivalimizin simgesi haline gelen, Anıt alanından başlayarak Mevlana Meydanı'na kadar sürecek olan kortej yürüyüşüyle devam edecek. Mevlana Meydanı'nda Valimiz İbrahim Akın bizleri karşılayacak ve festivalimizin startı verilecek. Akşam 19.30'da tiyatro binamızın bahçesinde misafirlerimiz için hazırladığımız görkemli bir karşılama töreniyle sizleri bekliyor olacağız. Saat 20.00'de protokol konuşmalarının ardından, dünyaca ünlü Hollanda - Slapstıck Tiyatrosu'nun "Şerzo" adlı müzikal gösterisiyle perdelerimizi açacağız."

        Baş, kortej yürüyüşü ve festival açılışına tüm sanatseverleri davet ederek, şöyle devam etti:

        "Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan olmak üzere 5 yabancı ekip 7 farklı oyunla ve ayrıca 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde, 20 seçkin oyun 32 temsil ile Konyalı sanatseverlerle buluşacak. Festivalimizin içeriğinde büyük oyunların yanı sıra geleceğimizin mimarı çocuklarımız için eğitici, öğretici ve eğlendirici çocuk oyunlarına da yer verdik. Şehrimizin her bölgesinde festival coşkusunu yaşamak ve yaşatmak adın kendi sahnemizle birlikte Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu ve Konya Oditoryum Sahneleri, Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi ve Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi olmak üzere 6 sahnede seyircilerimizle buluşacağız."

        Toplantıya İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Erhan Dargeçit ve gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu
        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu
        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı
        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı
        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...