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        Konyalı sanayici, fabrikasında oluşturduğu odada müzikle iç içe bir yaşam sürüyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun stresini fabrikasındaki müzik odasında ut çalarak atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:07
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        Konyalı sanayici, fabrikasında oluşturduğu odada müzikle iç içe bir yaşam sürüyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun stresini fabrikasındaki müzik odasında ut çalarak atıyor.

        İş hayatına çocuk yaşta çıraklıktan başlayan Meydan, disiplinli çalışması ve azmiyle zamanla 250 kişiye istihdam sağlayan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikanın sahibi oldu.

        Müzik ve sanata duyduğu ilgiyi de geliştirmek isteyen Meydan, musiki eğitimi aldığı hocalarının desteğiyle birçok beste yaptı, şarkı sözü yazdı.

        Fabrikasındaki müzik odasında çalışmalarını sürdüren 3 çocuk babası Meydan, günün stresini odasında seslendirdiği eserlerle atıyor, kendisini ziyarete gelenlere de müzik dinletisi sunuyor.

        - "Hayatımızın neşesi bu"

        Meydan, AA muhabirine, 56 yıldır ticaretin içinde olduğunu söyledi.

        Otomotiv sektöründe üretimini yaptığı yedek parçaları iç piyasaya verdiklerini ve 30'u aşkın ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Meydan, şöyle konuştu:

        "İş hayatının yanı sıra müzikle de ilgileniyorum. Yedi yıl boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesinde Ahmet Şahin Ak hocamdan eğitim aldım. Diğer hocalardan da pratik dersler aldım. Beste yapıyorum, şarkı sözü yazıyorum. 200'ün üzerinde eserim var. TRT repertuvarına kabul edilen eserlerim var, bazıları da beklemede. Eserlerin telif hakları bana ait ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğine kayıtlı. Sanat ruh meselesidir. Ayakkabıcı da olabilir insan, tornacı da ama içinde sanat ruhu varsa, müzikle bağ kurar. Yorulduğumda hemen müzik odama geçerim, udu alır, üç beş parça çalarım. Akşamları da aynı şekilde eve gidince devam ederim."

        Yeni bir ürünün kalıptan çıkış anının kendisinde ayrı bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Meydan, "Yeni ürün bana enerji veriyor. Hemen ardından 'Ne yazsam?' diye düşünmeye başlıyorum. Ağaca mı yazsam, güle mi, çiçeğe mi? Kızım ve eşim için de eser besteledim. Eşe dosta da çalıyoruz. Hayatımızın neşesi bu." diye konuştu.

        Meydan, gençlere sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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