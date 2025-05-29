Konya'da böcek ilacından zehirlenen çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri anlaşılan 6 kişiden 1 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İlaçlamayı yapan Abdulkerim El A, evini ilaçlarken kimseyi öldürme kastı taşımadığını belirtti.

Diğer sanık Albulkerim El A. da sadece ilacın kendisinden temin edildiğini, olayla bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tahliyelerine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Temel ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, olayın bir ihmal değil "cinayete ortaklık" olduğunu savunarak, "Son derece toksik ve zehirli bir madde ev ortamına taşınmış, akabinde ölüm ve yaralamalar meydan gelmiştir." ifadesini kullandı.