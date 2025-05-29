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        Konya'da böcek ilacından zehirlenen çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası

        Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri anlaşılan 6 kişiden 1 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:42
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        Konya'da böcek ilacından zehirlenen çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası
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        Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri anlaşılan 6 kişiden 1 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığa 5'er yıl hapis cezası verildi.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        İlaçlamayı yapan Abdulkerim El A, evini ilaçlarken kimseyi öldürme kastı taşımadığını belirtti.

        Diğer sanık Albulkerim El A. da sadece ilacın kendisinden temin edildiğini, olayla bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

        Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların "taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tahliyelerine karar verdi.

        Duruşma sonrası açıklama yapan Temel ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, olayın bir ihmal değil "cinayete ortaklık" olduğunu savunarak, "Son derece toksik ve zehirli bir madde ev ortamına taşınmış, akabinde ölüm ve yaralamalar meydan gelmiştir." ifadesini kullandı.

        Tanrıkulu, sanıkların tahliye edilmelerine de sanıklara verilen cezaya da itiraz edeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

        Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında oturan inşaat işçisi Abdülkerim El A, 29 Ocak 2024'te evinin farklı yerlerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle evden ayrılmış, üst katta oturan anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen Ahmet Enes Temel, üst kata sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

        Necla Duran'ı (67) yarıyıl tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşegül Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21) de hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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