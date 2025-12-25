Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 42 ATU 852 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesi Ahmet Yesevi Kavşağında H.A. yönetimindeki 42 FD 786 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
