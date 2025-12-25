Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:07
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 42 ATU 852 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesi Ahmet Yesevi Kavşağında H.A. yönetimindeki 42 FD 786 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

