        Konya Haberleri

        Konya'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili tır sürücüsünün yargılanması sürüyor

        Konya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tır sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.12.2025 - 15:59
        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Furkan Y. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

        Maktul yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti, davaya katılma talebinde bulundu.

        Maktulün aile avukatı da sanığın suçunun "Bilinçli taksir" olduğunu savunarak, cezasının da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında 18 Mart'ta, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpışmış, kazada minibüs sürücüsü Talip Darak hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

        Tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

