Konya'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili tır sürücüsünün yargılanması sürüyor

Konya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tır sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Furkan Y. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Maktul yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti, davaya katılma talebinde bulundu.

Maktulün aile avukatı da sanığın suçunun "Bilinçli taksir" olduğunu savunarak, cezasının da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında 18 Mart'ta, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpışmış, kazada minibüs sürücüsü Talip Darak hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.