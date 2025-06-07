Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Kurtbasan Yaylası yakınlarında, İ.G. yönetimindeki 34 NGJ 814 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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