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        Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:50 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:55
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        Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Konya’nın Selçuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

        Bilecik Mahallesi'nde Muhammet K'nin (25) kullandığı motosiklet devrildi.

        Kazada, Muhammet K. hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Ali Rıza T. (20) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ali Rıza T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen gencin kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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