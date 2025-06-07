Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Bilecik Mahallesi'nde Muhammet K'nin (25) kullandığı motosiklet devrildi.
Kazada, Muhammet K. hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Ali Rıza T. (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ali Rıza T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen gencin kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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