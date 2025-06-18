Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli birçok ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
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