Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli birçok ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

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