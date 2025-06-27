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        Konya'da genel güvenliği tehlikeye sokan damat adayı gözaltına alındı

        Konya'da kız isteme merasiminde genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle damat adayı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:36
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        Konya'da genel güvenliği tehlikeye sokan damat adayı gözaltına alındı
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        Konya'da kız isteme merasiminde genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle damat adayı yakalandı.

        Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da M.E.O'nun (20) kız istemek için kalabalık grupla yolu kapatıp meşaleler yaktığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Çok sayıda ihbar ve şikayetin iletildiği görüntülere ilişkin gözaltına alınan M.E.O. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Poliste suç kaydının da bulunduğu öğrenilen M.E.O'nun tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan sürücü belgesinin iptal edildiği belirtildi.

        Yolu kapatanlardan M.K. ve Ş.Y'ye de "taşıt yolunu engel yaratacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşe engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak"tan 15 bin 163 lira ceza verildi, sürücü belgelerine 60 ceza puanı işlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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