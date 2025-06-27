Konya'da genel güvenliği tehlikeye sokan damat adayı gözaltına alındı

Yolu kapatanlardan M.K. ve Ş.Y'ye de "taşıt yolunu engel yaratacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşe engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak"tan 15 bin 163 lira ceza verildi, sürücü belgelerine 60 ceza puanı işlendi.

Poliste suç kaydının da bulunduğu öğrenilen M.E.O'nun tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan sürücü belgesinin iptal edildiği belirtildi.

Çok sayıda ihbar ve şikayetin iletildiği görüntülere ilişkin gözaltına alınan M.E.O. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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