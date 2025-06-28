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        Konya'da bir kişi annesi ve ablasını bıçakla yaralayıp intihar teşebbüsünde bulundu

        Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:51
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        Konya'da bir kişi annesi ve ablasını bıçakla yaralayıp intihar teşebbüsünde bulundu
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        Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti.

        Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak'ta H.Ö. (35), annesi D.Ö. (62) ve ablası A.Y'yi (38) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

        H.Ö. daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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