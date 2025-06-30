Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ele geçirildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Beyşehir Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli bir araçta ve ormanlık alanda belirlenen bölgede yapılan aramada, seri numarası bulunmayan, atışa hazır 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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