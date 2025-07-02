Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarışı düzenleniyor

Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası, yarın 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerindeki yarışlarla sona erecek.

Organizasyon kapsamında düzenlenen para bisiklet yarışının startı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Yavaş ve Para Bisiklet Kurul Başkanı Ahmet Bozdam tarafından verildi.

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