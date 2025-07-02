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        Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarışı düzenleniyor

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nın ikinci gününde yarış heyecanı, Konya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:12
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        Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarışı düzenleniyor
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        Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nın ikinci gününde yarış heyecanı, Konya'da devam ediyor.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen para bisiklet yarışının startı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Yavaş ve Para Bisiklet Kurul Başkanı Ahmet Bozdam tarafından verildi.

        Start öncesinde, 4 Haziran'da İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonucu vefat eden bisikletçi Mustafa Ayyorkun'un anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası, yarın 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerindeki yarışlarla sona erecek.

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