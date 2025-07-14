Yeşilay'ın danışma hattına başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) danışma hattına gelen çağrı sayısının 1 milyon 417 bin 380'e ulaştığı bildirildi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla eş zamanlı ve bütüncül şekilde mücadele eden Yeşilay'ın, bilim temelli önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk çalışmalarını bir arada yürüttüğü belirtildi.

Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"120 şube, 105 YEDAM, 65 ülke Yeşilay'ı ve 3 Rehabilitasyon Merkezi ile faaliyet gösteren Yeşilay, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM, kişiye özel ve gizliliğe dayalı modeliyle danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı tanıyor. YEDAM'da görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor. Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor. Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor; böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı bir şekilde entegre olabiliyor."