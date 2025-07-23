Konya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi

Bir ev ile bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait 1912 sikke ve tarihi eser niteliğinde 196 obje ele geçirildi.

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