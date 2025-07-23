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        Konya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi

        Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:21
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        Konya'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 108 parça eser ele geçirildi
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        Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

        Bir ev ile bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait 1912 sikke ve tarihi eser niteliğinde 196 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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