Beyşehir Gölü'ndeki ada doğa tutkunlarının da gözdesi oldu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünde yer alan Hacıakif Adası, son yıllarda doğa tutkunlarının da gözdesi haline geldi.

Göldeki 33 adadan biri olan ve 2 bin 650 dekarlık sahasıyla Beyşehir Gölü'nün ikinci büyük adası konumunda olan Hacıakif Adası, doğa tutkunlarının sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerle gündeme geliyor.

Küçükbaş hayvanların da yöredeki besiciler tarafından yaz ve bahar dönemlerinde bırakıldığı adaya gölde tekne turu düzenleyen gezinti yatlarının yanı sıra Yeşildağ Mahallesi kıyısındaki İskele mevkisinden balıkçı tekneleri ile de ulaşılabiliyor.

Adanın kıyısında yer alan nilüferler ise doğal güzellikleri ile ziyarete gelenleri adeta büyülüyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ise artan talepler üzerine Hacıakif Adası'na turlar organize ediyor.

Geziye katılanlar adaya ayak basarken, burada düzenlenen çeşitli aktivitelere ve doğa yürüyüşlerine katılıyor.