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        Konya'da iş yerinin önünde uygulama yapıldığı için polislere saldıran 2 kişi tutuklandı

        Konya'da iş yeri önünde uygulama yapılmasına sözlü ve fiziksel tepki göstererek 6 polis memurunun yaralanmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:53
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        Konya'da iş yerinin önünde uygulama yapıldığı için polislere saldıran 2 kişi tutuklandı
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        Konya'da iş yeri önünde uygulama yapılmasına sözlü ve fiziksel tepki göstererek 6 polis memurunun yaralanmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü rutin asayiş uygulamasına bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının tepki gösterdiği belirtildi.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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