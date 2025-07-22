Konya'da zemin katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde zemin katın balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde zemin katın balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hacıakif Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki balkonda oynayan 5 yaşındaki Ö.Ö. iddiaya göre demir korkulukların üzerine çıkınca dengesini kaybederek düştü.
Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerine yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.