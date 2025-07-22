Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da zemin katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde zemin katın balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da zemin katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde zemin katın balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Hacıakif Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki balkonda oynayan 5 yaşındaki Ö.Ö. iddiaya göre demir korkulukların üzerine çıkınca dengesini kaybederek düştü.

        Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerine yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Valilik ve Milli Eğitim'den tarımda iş...
        Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Valilik ve Milli Eğitim'den tarımda iş...
        Yunak'ta selin yaraları sarılıyor
        Yunak'ta selin yaraları sarılıyor
        Taşkent Emniyet Amiri Murat Düz, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti
        Taşkent Emniyet Amiri Murat Düz, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti
        Yargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın 2'şer kez müebbet hapis ceza...
        Yargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın 2'şer kez müebbet hapis ceza...
        Konya'da iş yerinin önünde uygulama yapıldığı için polislere saldıran 2 kiş...
        Konya'da iş yerinin önünde uygulama yapıldığı için polislere saldıran 2 kiş...
        Yol kenarında çok sayıda kullanılmamış ilaç kutusu bulundu
        Yol kenarında çok sayıda kullanılmamış ilaç kutusu bulundu