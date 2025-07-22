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        Taşkent Emniyet Amiri Murat Düz, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti

        Taşkent İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, yaz mevsimini geçirmek için Konya'nın Taşkent ilçesine gelen Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:46
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        Taşkent Emniyet Amiri Murat Düz, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti
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        Taşkent İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, yaz mevsimini geçirmek için Konya'nın Taşkent ilçesine gelen Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

        Düz ve ekibi, Karaman ve Mersin'den gelip, 1900 rakımlı Belpınarı Yaylasında çadırlarda konaklayan Sarıkeçili Yörükleri ile görüştü.

        Çocuklara oyuncaklar getiren ekip, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

        Ailenin günlük işlerine de yardım eden polisler, çocuklarla top oynadı, uçurtma uçurdu.

        Aile üyeleri de kendilerini ziyaret eden ve çocuklarını oyuncaklarla sevindiren polise teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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