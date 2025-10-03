Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da cezaevinde hafız olan 3 hükümlü için icazet töreni yapıldı

        Konya'da Ereğli T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafız olan 3 hükümlü için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:49
        Konya'da Ereğli T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafız olan 3 hükümlü için icazet töreni düzenlendi.

        İlçedeki törende konuşan Ereğli Kaymakamı Murat Eren, hafız olan hükümlüleri tebrik ederek, büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz da hafızlığın kolay olmadığını, emek, çaba ve disiplin gerektirdiğini dile getirerek, hafız olan hükümlüler ve eğitmenlerine teşekkür etti.

        Hafız olan hükümlülerden M.B, cezaevinde Kur'an-ı Kerim ile tanıştığını ve bu vesileyle hafızlığın nasip olduğunu anlattı.

        Hükümlülerden A.E. de bu süreçte kendilerine destek olan eğitmenlerine ve kurum müdürüne teşekkür etti.

        M.Y. de eğitmenlerinin sabrı ve tahammülü sayesinde bu noktaya geldiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet alan 3 hükümlüye cübbelerini İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge giydirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

