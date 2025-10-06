Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, Karaman Caddesi'nde Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.
Yaralı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
