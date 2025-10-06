Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Meram ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Meram ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, Karaman Caddesi'nde Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.

        Yaralı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Seydişehirli esnaflar dayanışma yemeğinde buluştu
        Seydişehirli esnaflar dayanışma yemeğinde buluştu
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Konya ve çevre illerde 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği yapıldı
        Konya ve çevre illerde 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği yapıldı
        14 yıl önce kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı; aynı yerde kaza geçirip ya...
        14 yıl önce kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı; aynı yerde kaza geçirip ya...
        'Yan baktın' kavgasında açılan ateşte ölen 5 yaşındaki Yıldırım toprağa ver...
        'Yan baktın' kavgasında açılan ateşte ölen 5 yaşındaki Yıldırım toprağa ver...
        Konya'da 97 yaşındaki Meryem nineye doğum gününde sürpriz
        Konya'da 97 yaşındaki Meryem nineye doğum gününde sürpriz