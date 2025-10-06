Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehirli esnaflar dayanışma yemeğinde buluştu

        Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel dayanışma yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:47
        Millet Bahçesindeki programa, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile esnaf ve aileleri katıldı.

        Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, "Programa teşrif eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve yönetim kuruluna, diğer meslek odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        KONESOB Başkanı Karabacak da "Birlik ve beraberlik ortamında burada olmanız birbirimize olan sevgi ve saygının eseridir. Bu birlik ve dayanışmamız hiçbir zaman bozulmasın ve sonsuza kadar devam etsin." diye konuştu.

        Program daha sonra yerel sanatçıların müziği ve kaşık oyunları ile devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

