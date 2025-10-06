Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'te yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi

        Hüyük ilçesinde artan domuz popülasyonu ve tarım arazilerine verilen zarar nedeniyle sürek avı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:57
        Hüyük'te yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi
        Hüyük ilçesinde artan domuz popülasyonu ve tarım arazilerine verilen zarar nedeniyle sürek avı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlığın talimatı üzerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, ilçeye bağlı av sahasında Milli Parklar Müdürlüğü izniyle, jandarma ve ambulans eşliğinde sürek avı yapıldı.

        İlmen ve Başlamış mahalleleri kırsalında yapılan sürek avında 40'a yakın domuz avlandı.

        İki gün süren av organizasyonunda, Burunsuz Mahalle muhtarlığı avcılara yemek ikramında bulundu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, "Ev sahipliği için İlmen ve Burunsuz Mahalle muhtarına, katılım sağlayan tüm dernek üyelerimize teşekkür ederiz." dedi.

