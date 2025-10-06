Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas var

        Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşıyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:43
        Konya'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas var
        Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşıyor.

        Kazanın ardından Külcü'nün 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'ne, haftanın ilk günü bütün öğrenci ve öğretmenler siyah kıyafetler giyinerek geldi.

        Öğrenciler, okulun zemin katında bir alana asılan Külcü'nün fotoğrafının yanındaki panoya, öğretmenleri için veda notları yazdı, çiçekler bıraktı.

        - "Böyle bir insanın bir daha dünyaya geleceğini zannetmiyorum"

        Okul Müdürü Makbule Özlem Yıldırım, AA muhabirine, değerli bir öğretmenlerinin kaybından sonra okulda bir hafta siyah giyinerek yas tutma kararı aldıklarını söyledi.

        Yıldırım, çok üzgün olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birebir ilgilenirdi. Çok iyi bir insandı. Böyle bir insanın bir daha dünyaya geleceğini zannetmiyorum. Okuldan 'cumaya yetişeceğim' diye çıkmıştı. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

        - "Öğrencileri her zaman destekliyor, dertleriyle ilgileniyordu"

        Okul Müdür Yardımcısı Tuncay Albudak da Mevlüt Külcü'nün okulun değerli öğretmenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Külcü'yü öğrencilerinin de çok sevdiğini anlatan Albudak, "Kazayı duyunca şok olduk. Üzgünüz, alanında çok iyi bir kimyacımızdı. Öğrencileri her zaman destekliyor, dertleriyle ilgileniyordu. Öğrencilerine karşı çok sevecen yaklaşıyordu. Ülkemizin değerli öğretmenlerinden birini kaybettik. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        Külcü'nün öğrencisi Feyza Alselen de öğretmenlerini böyle bir kaza nedeniyle kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ve sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Anlayışlı bir insandı. Sınıf öğretmenimizdi. Çok ani ve trajik bir ölüm oldu. Öğretmenimizin hiçbir suçu, hiçbir günahı yoktu." dedi.

        Külcü'nün ailesine baş sağlığı dileyen öğrencisi Aleyna Kılıç da öğretmenlerinin insana çok değer veren biri olduğunu söyledi.

        Her karşılaştığı öğrencisine selam verip, hal ve hatırını sorduğunu ifade eden Kılıç, "Her zaman yanımıza gelirdi. Bizim bir öğretmenimiz değil ağabeyimiz, babamız oldu. Cenaze töreninde yanındaydık hocamızın. Hepimiz için çok zor oldu." diye konuştu.

        Öğrencisi Ceren Erbaş da Külcü'nün anısını yaşatacaklarının altını çizerek, "Şu an çok üzgünüz. Hiç beklenmedik bir olay olduğu için hepimiz şok yaşadık. Biz burada anısını yaşatacağız ama en kötüsü de eşi ve çocuklarına oldu. 2 çocuğu vardı. Yalnız kaldılar." ifadesini kullandı.

        - Olay

        İ.A. (42) idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Kazada, Külcü hayatını kaybetmiş, yaralanan İ.A. hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

