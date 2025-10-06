Konya'da evlenecek çiftler için çeyiz yardımı töreni düzenlenecek

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesiyle yeni evlenecek çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Müftülük il binasında düzenlenen basın toplantısında, projenin Konya etabının onuncusunu hayata geçireceklerini söyledi.

Her kurulan yuvanın, her bir ailenin, değerlerin yaşatıldığı bir meşale, geleceğe umutla bakan bir ocak olacak olacağını belirten Öge, şunları kaydetti:

"Aile yılı vesilesiyle bu projeyi gerçekleştirmek sadece maddi bir destek sunmak değil, aynı zamanda aile kurumuna güçlendirmek, gençlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek anlamına gelmektedir. Projemize ekim ayı sonunda hayata geçirerek Konyalı ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimizin nikahları kıyılacak, kendilerine çeyiz setleri ve evlilik desteği takdim edilecektir."

Öge, yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Gönüllü Kayınpederlik Projesi diye isimlendirdiğimiz, anne ve babası olmayan nişanlı çiftlerimize, hayırseverlerimizin desteğiyle, çeşitli ihtiyaçları karşılanarak yuvalarını kurmaları için destek olunmaktadır. Bu anlamlı proje sayesinde gençler yalnız bırakılmayacak. Gençler, maddi ve manevi olarak yanlarında olacak gönüllü büyükler sayesinde, yeni hayatlarına umutla başlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.