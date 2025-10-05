Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da inşaattan düşen bir kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:55
        Konya'da inşaattan düşen bir kişi yaralandı
        Konya’nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi’nde çalıştığı 5 katlı inşaatın 3’üncü katından 1. kata düşen Mısır uyruklu 48 yaşındaki Karm Kadra F. yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

