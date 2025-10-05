Konya'da inşaattan düşen bir kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi’nde çalıştığı 5 katlı inşaatın 3’üncü katından 1. kata düşen Mısır uyruklu 48 yaşındaki Karm Kadra F. yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
