KSO Meclisi'nden Küresel Sumud Filosu'na destek bildirisi Konya Sanayi Odası (KSO) Meclisi tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı. Konya Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilip okunan bildiride, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkati çekildi. Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Konya Sanayi Odası Meclisi olarak, İsrail'in Filistin'de masum sivillere karşı sürdürdüğü saldırıları ve açıkça insanlık suçu niteliği taşıyan soykırım uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin'de yıllardır devam eden zulüm, bugün artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Çocukların, kadınların, yaşlıların ve savunmasız sivillerin sistematik şekilde hedef alınması, sadece Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Uluslararası toplum, ne yazık ki bu zulme karşı sessiz kalmakta, hatta göz yummaktadır. Oysa adaletin, insan haklarının ve barışın tesisi için her ülkenin sorumluluk üstlenmesi tarihi bir zorunluluktur. Türkiye ise geçmişten bugüne her zaman mazlumların yanında durmuştur ve Filistin davasını en güçlü şekilde desteklemektedir. Son olarak, İsrail'in engellemelerine rağmen Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, ülkemizin insanlık onurunu ve vicdani duruşunu dünyaya ilan etmiştir. Küresel Sumud Filosu, yalnızca bir yardım taşıyıcısı değil, adalet, barış ve kardeşlik için yola çıkan bir umut sembolüdür. Sumud Filosu, yalnızca Gazze'ye değil, bütün insanlığa umut taşımaktadır. Konya Sanayi Odası Meclisi olarak bizler bu zulmün karşısında sessiz kalmayacağımızı, her platformda Filistin halkının yanında olduğumuzu ve İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu kınadığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. İnancımız odur ki hak er ya da geç yerini bulacak, adalet eninde sonunda tecelli edecektir. Konya Sanayi Odası Meclisi olarak kalbimiz Filistin'le, vicdanımız insanlıkla beraberdir."

