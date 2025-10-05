Konya'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

Konya'da, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla Mevlana Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'ndan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyledi.

Filistin'deki yıkıma dikkati çeken Ceylan, "Dünya Savaşı'nda attıklarından katbekat fazla bomba attılar ama yeryüzünün tabiri caizse işgal edilememiş, özgür, tek memleketi olan Gazze'ye yine de diş geçiremediler. Çünkü Gazze'de inanmış, kalbini Allah'a bağlamış aziz bir halk yaşıyordu. Çünkü Gazze'yi Allah'a gönlünü bağlamış, şehadet mertebesine talip olmuş şerefli ve aziz insanlar yönetiyordu." ifadesini kullandı.