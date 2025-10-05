Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

        Konya'da, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

        Ellerinde bayrak ve pankartlarla Mevlana Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'ndan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyledi.

        Filistin'deki yıkıma dikkati çeken Ceylan, "Dünya Savaşı'nda attıklarından katbekat fazla bomba attılar ama yeryüzünün tabiri caizse işgal edilememiş, özgür, tek memleketi olan Gazze'ye yine de diş geçiremediler. Çünkü Gazze'de inanmış, kalbini Allah'a bağlamış aziz bir halk yaşıyordu. Çünkü Gazze'yi Allah'a gönlünü bağlamış, şehadet mertebesine talip olmuş şerefli ve aziz insanlar yönetiyordu." ifadesini kullandı.

        Mücahitlerin direnişinin ve her bir hamlesinin dünya mazlumlarına cesaret verdiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

        "Siyonistlerin zalimliği tüm insanlığın, tüm vicdan sahiplerinin nefretini artırdı. Siyonistlerin dünyanın hiçbir yerine rahatça gidememelerini, hep korku içinde yaşamalarını sağladı. Bu nefret devletlere rağmen tüm dünya halklarının vicdan taşıyanlarını bir araya getirdi. Büyük devletlerin yapamadıklarını, vicdan sahibi insanlar yaptı. 49 ülkeden insanın bir araya gelerek yüzlerce gönüllüyle Akdeniz'in sularında çıktıkları bu yolculuk kararlılıkla devam etti. 20 yıldır devam eden kesintisiz ablukayı Gazze sınırlarına girerek ilk defa deldiler."

        Ceylan, Gazze'nin özgürlüğü için binlerce gönüllünün Akdeniz'in sularına yola çıkmak için can attığını, hiçbir engellemenin onları caydıramayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        KSO Meclisi'nden Küresel Sumud Filosu'na destek bildirisi
        KSO Meclisi'nden Küresel Sumud Filosu'na destek bildirisi
        Başkan Altay, Konyalıları Filistin Yürüyüşü'ne davet etti
        Başkan Altay, Konyalıları Filistin Yürüyüşü'ne davet etti
        Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni, öğrencileri ve arkad...
        Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni, öğrencileri ve arkad...
        Beyşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de anne sütünün önemi anlatıldı
        Beyşehir'de anne sütünün önemi anlatıldı
        El-Halil Belediye Başkanı Sinine UCLG-MEWA başkanı seçildi
        El-Halil Belediye Başkanı Sinine UCLG-MEWA başkanı seçildi