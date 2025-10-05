Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Başkan Altay, Konyalıları Filistin Yürüyüşü'ne davet etti

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na 7 Ekim'de 20.30'da gerçekleştirecek yürüyüşe herkesi davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:21
        Başkan Altay, Konyalıları Filistin Yürüyüşü'ne davet etti
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Meydanı’ndan Mevlana Meydanı’na 7 Ekim’de 20.30’da gerçekleştirecek yürüyüşe herkesi davet etti.

        Altay, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar geçen sürede insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştirdiğini belirtti.

        Saldırıların yıl dönümünde, 7 Ekim Filistin Yürüyüşü ile Konya’dan dünyaya güçlü bir mesaj verileceğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "İşlenen insanlık suçuna karşı farkındalık oluşturmak, dünyaya güçlü bir mesaj vermek amacıyla düzenleyeceğimiz etkinlik sadece bir protesto değil, aynı zamanda insanlık onuruna sahip çıkma çağrısıdır. Gazze’de hayatını kaybeden masumların sesi olmak, insanlığın vicdanını diri tutmak için hep birlikte Kılıçarslan Meydanı’ndan Mevlana Meydanı’na yürüyeceğiz. 7 Ekim Saat 20.30’da gerçekleştireceğimiz yürüyüşe tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."

        Altay, yürüyüş güzergahı boyunca tüm sokak aydınlatmalarının kapatılacağını, Taş Bina, Alaeddin Camii, Darülmülk Müzesi ve Mevlana Caddesi’ndeki yapıların kırmızı ışıklarla aydınlatılacağını bildirdi.

