Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmeni, öğrencileri ve arkadaşları anlattı

ABDULLAH DOĞAN/BAYRAM ÇİNİ - Konya'da güvenlik kamerasının kaydettiği trafik kazasında yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşıyor.

Külcü'nün vefatının acısını yaşayan öğrencilerinden Eylül Nur Yener, AA muhabirine, yaşananlara inanamadıklarını söyledi.

Haberi aldığında şok yaşadığını belirten Yener, "Mevlüt öğretmenimiz çok iyi bir insandı. Bizimle çok ilgilenirdi. Haberi aldığımızda oturup ağladık. En sevdiğimiz öğretmenlerimizden biriydi. Kazaya ilişkin de suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Arda Öztürk de çok iyi bir insan ve öğretmeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Örnek aldığımız bir öğretmeni kaybetmenin içimizde büyük bir acısı var." dedi.

- "Burada kast unsuru bile tartışmaya açılmalı"

Velilerden avukat Özkan Öztürk ise Mevlüt öğretmenin vefatına hala inanamadıklarını ifade etti.

Üzüntülerinin büyük olduğunu vurgulayan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "23 yıllık hukukçu olarak kaza görüntülerini gördüğümde dehşete kapıldım. Sürücünün en üst düzeyden cezalandırılması gerekmektedir. Burada kast unsuru bile tartışmaya açılmalı. Alkol, uyuşturucu madde etkisi, bunları soruşturma makamları tespit edecek. Toplanan delillere göre durum tespiti yapılacak. Alkolün, uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığı gibi unsurları bilmiyoruz ama söyleyeceğimiz şey görüntülere baktığımızda inanılmaz derece bir hızla ışıkta duran öğretmenimizin aracına çarpıyor ve dünya hayatı bitti." Mevlüt Külcü'nün arkadaşı Kazım Seçer ise çocukluk arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Külcü ile yakın arkadaş olduklarını kaydeden Seçer, "Birlikte vakit geçirdiğimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın dünyadan kopması tarifi imkansız bir acı. Kazayla ilgili de eminim adalet yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.