        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve çevre illerde 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği yapıldı

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:45
        AK Parti Konya İl Kadın Kolları üyeleri, Kültürpark'ta bir araya gelerek, ellerinde Filistin'e destek pankartları ile Kılıçarslan Kent Meydanı'na yürüdü.

        Burada ellerini kenetleyerek sessiz insan zinciri oluşturan kadınlar adına, 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak istediklerini söyledi.

        Bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizler Konya'dan, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum’dan ve Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın dört yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de katıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde bayraklar ve pankartlarla Filistin'e destek mesajları verdi.

        Ellerini kenetleyerek insan zinciri oluşturan kadınlar adına ortak basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Kanat, şöyle konuştu:

        "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamd olsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."

        Kanat, kararlı bir duruşla Filistin'e ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        - Karaman

        AK Parti Karaman Kadın Kolları üyeleri ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ellerinde pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Bender, burada ortak basın açıklamasını okudu.

        Bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle Gazze için bir araya geldiklerini ifade eden Bender, "Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne de taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir." dedi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve destek mesajları taşıyan dövizlerle Gazze halkına desteklerini gösterdi.

        İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zübeyde Balı, Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Bir çocuğun göremeyeceği baharı, bir bebeğin yaşayamayacağı çocukluğu... İşte bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.

        Balı, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla uluslararası sularda hukuksuz müdahaleye uğrayan Küresel Sumud Filosu'na verdiği destekten de bahsederek, gönüllülerin güvenle ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını ifade etti.

        Etkinlik, katılımcıların el ele tutuşarak bir zincir oluşturmasıyla sona erdi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, TBMM Divan Katibi ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda partili katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

