        Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi

        Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:28
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, havalimanında yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi bir sonuç alıp döneriz buradan. Geçtiğimiz haftaki üzüntülü halimizden de sıyrılırız." dedi.

        Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

