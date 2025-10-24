Konya'da araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıseyitali Mahallesi 153084 Sokak'ta park halindeki otomobilden şüphelendi.
Araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. (46) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
