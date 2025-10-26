Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de hafızlık eğitimi tamamlayanlara belgeleri verildi

        Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:57
        Seydişehir'de hafızlık eğitimi tamamlayanlara belgeleri verildi
        Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

        İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayarak hafızlıklarını başarıyla bitiren öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Fatih Koç tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı Hafızlık Belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Hafızlığın, Kur'an-ı Kerim'e gönül verenlerin en büyük şereflerinden biri olduğunu vurgulayan Müftü Koç, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek kadar onu yaşamak da önemlidir. Emeği geçen hocalara, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

