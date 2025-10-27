Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:35
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüyor.

        Operasyonda, 3 parça halinde toplam 3 bin kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Çalışmalar kapsamında H.Y., A.İ.C.Y. ve K.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

