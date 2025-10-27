Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 parça halinde toplam 3 bin kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

