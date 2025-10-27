Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi'nin açılışı yapıldı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir'de Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi'nin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir'de Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Altay, açılışta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin fazlaca hissedildiği bu dönemde su kaynaklarının korunması ve ekonomik kullanılması gerektiğini söyledi.

        Seydişehir'deki suyun sert olduğunu ama açılan tesisle bu sorunu giderdiklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Özellikle içme ve kullanma suyunda konfor problemi oluşturuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İLBANK desteğiyle bu tesisi güncel bedelle 65 milyon liraya mal ettik. Vatandaşlarımız çok daha konforlu bir su kullanımına kavuşmuş olacak. Biz ne kadar yatırım yaparsak yapalım ne kadar uğraşırsak uğraşalım rahmet olmadan suyu bulmak mümkün değil. Onun için bulduğumuz her su kaynağını, çeşmeden akan her su damlasını mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor. Bu, ülkemiz için artık bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Konya da ülkemiz sınırları içerisinde bu riskten en fazla zarar görecek şehirlerin başında geliyor. Onun için biz bir taraftan kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir taraftan da tasarrufla ilgili konuları mutlaka ifade ediyoruz."

        Konuşmaların ardından Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi dualarla açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Erasmus heyeti Akşehir Umut Özel Eğitim Kurumunu ziyaret etti
        Erasmus heyeti Akşehir Umut Özel Eğitim Kurumunu ziyaret etti
        Galericilerin alacak kavgası: 1 ölü (2)
        Galericilerin alacak kavgası: 1 ölü (2)
        Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya Gümüşhaneliler Derneği'nden eğitim desteği
        Konya Gümüşhaneliler Derneği'nden eğitim desteği
        Doğum sonrası K vitamini uygulaması hayati önem taşıyor
        Doğum sonrası K vitamini uygulaması hayati önem taşıyor