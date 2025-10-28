Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:20
        Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki 42 BEH 551 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

