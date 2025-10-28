Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki 42 BEH 551 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

