        Konya Haberleri

        Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:16
        Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak'ta dün bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler R.S, H.H.T. ve Y.S'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Konya Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler tüfekle ateş açmış, silahlı saldırıda 12 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 3 zanlı saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

