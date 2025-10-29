Konya'da Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, bando eşliğinde marşlarla, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, Konya protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.