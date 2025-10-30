Konya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Konya'da düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Konya'da düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan araçtaki O.Ç'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.