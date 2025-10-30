Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:16
        Konya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Konya'da düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İlçe girişinde durdurulan araçtaki O.Ç'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

