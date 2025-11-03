Konya'da bir kişi oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı öldürdü
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, trafik kazasında kaybettiği oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, trafik kazasında kaybettiği oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü.
Reşadiye Mahallesi'nde sabah namazına gitmek için evinden bisikletiyle çıkan Hikmet Guzey (72), silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökhan T'nin, trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu İsmet T'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Guzey'i tabancayla vurduğu iddia edildi.
Polis, kaçan zanlı Gökhan T'yi kısa sürede yakaladı.
Hikmet Guzey'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.