Yalıhüyük'te üreticilere hibe ekipman verildi
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde üreticilere hibeli ekipman dağıtıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde üreticilere hibeli ekipman dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesiyle sürdürebilir tarımı destekliyor.
Proje kapsamında düzenlenen törenle üç üreticiye salça/meyve sıkma makinesi, 2 üreticiye hamur açma makinesi, 3 üreticiye motorlu testere ve 1 üreticiye şarjlı budama makası verildi.
Törene, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci ve üreticiler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.