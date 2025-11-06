Yalıhüyük'te üreticilere hibe ekipman verildi

Törene, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında düzenlenen törenle üç üreticiye salça/meyve sıkma makinesi, 2 üreticiye hamur açma makinesi, 3 üreticiye motorlu testere ve 1 üreticiye şarjlı budama makası verildi.

