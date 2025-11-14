Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

        Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

        Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

        - Türk Yıldızları şehitliğin üzerinde uçuş gerçekleştirdi

        Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

        Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

        Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

        Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor

        Benzer Haberler

        Şehit astsubayın kız kardeşi, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olacağını...
        Şehit astsubayın kız kardeşi, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olacağını...
        Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı
        Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı
        Karapınar'da trafik kazası: 1 yaralı
        Karapınar'da trafik kazası: 1 yaralı
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        MHP Konya İl Başkanlığı'ndan cezaevine teslim olan Belediye Başkanı ile ilg...
        MHP Konya İl Başkanlığı'ndan cezaevine teslim olan Belediye Başkanı ile ilg...
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan'dan, Akören Belediye Başkanı hakkında çıkan...
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan'dan, Akören Belediye Başkanı hakkında çıkan...