Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bisiklet tutkunu Fransızlar, Beyşehir'de mola verdi

        Dünya turundaki bisiklet tutkunu müzisyen Fransızlar, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunu Fransızlar, Beyşehir'de mola verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya turundaki bisiklet tutkunu müzisyen Fransızlar, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Amauk Joseyeh ve Lucas Ballesti, Türkiye'ye ulaştı.

        Beyşehir ilçesine uğrayan ikili, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi.

        Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisikletlileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek,"İkili, müzikle de uğraşıyor. Bisikletlerinde müzik aletlerini taşıyarak tur boyunca fırsat buldukça çalıyorlar. Bizlere güzel sunumlar yapıp, küçük konserler verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Beyşehir OSB'nin ikinci etap Avan Projesi onaylandı
        Beyşehir OSB'nin ikinci etap Avan Projesi onaylandı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Şehit astsubayın kız kardeşi, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olacağını...
        Şehit astsubayın kız kardeşi, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olacağını...
        Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı
        Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı
        Karapınar'da trafik kazası: 1 yaralı
        Karapınar'da trafik kazası: 1 yaralı
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı