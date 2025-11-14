Bisiklet tutkunu Fransızlar, Beyşehir'de mola verdi

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisikletlileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek,"İkili, müzikle de uğraşıyor. Bisikletlerinde müzik aletlerini taşıyarak tur boyunca fırsat buldukça çalıyorlar. Bizlere güzel sunumlar yapıp, küçük konserler verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir ilçesine uğrayan ikili, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi.

