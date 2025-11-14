Konya'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.
M.Ç. (65) yönetimindeki 42 AAT 002 plakalı otomobil Antalya’dan Konya yönüne seyir halindeyken Beyşehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.Ç. ve eşi D.Ç. (62) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.