        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:01
        Konya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

        Seydişehir Karacaören Mahallesi 159206 sokakta gece saatlerinde Veysel Gönülalan'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Evin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.

