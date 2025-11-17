Konyalı 81 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, yolundan giden gençlere örnek oluyor
Konyalı Türk Halk Müziği sanatçısı 81 yaşındaki Muzaffer Sarıkaya, Seydişehir Musiki Derneği kadrosunda solist olarak sahne almaya ve dernekteki genç müzisyenlere tecrübeleriyle katkı sağlamaya devam ediyor.
Yalıhüyük ilçesinde dünyaya gelen Sarıkaya, 60 yılı aşan sanat yaşamında ürettiği eserler ve sahne performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bugüne kadar 50 albüm çıkaran Sarıkaya, bölgenin kültürel hafızasında önemli yer edindi.
Sarıkaya, müzik yaşamı boyunca Erkan Ocaklı, Yıldıray Çınar, Ahmet Sezgin, Mahsuni Şerif, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Ali Kızıltuğ gibi isimlerle Avrupa'nın farklı ülkelerinde sahne alarak Türk müziğini uluslararası platformlara taşıdı.
Seydişehir Musiki Derneği kadrosunda solist olarak sahne alan Sarıkaya, dernekteki genç müzisyenlere tecrübeleriyle katkı sağlıyor.
Birçok esere imza atan ve bölgenin kültürel değerlerine katkılarıyla tanınan Muzaffer Sarıkaya, aktif sanat yaşamını sürdürerek sevenlerinin gönlünde yer almaya devam ediyor.
