Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde Elif Ö. idaresindeki 07 YPH 47 plakalı otomobil, önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

