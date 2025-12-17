Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde Elif Ö. idaresindeki 07 YPH 47 plakalı otomobil, önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

        İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

        Kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısı dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Konya'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" mesa...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü" mesa...
        Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı